GNR resgata dois cães e constitui três homens arguidos por furto

O Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiental (SEPNA) e Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Coruche recuperou dois cães furtados e constituiu arguidos três homens com idades compreendidas entre os 21 e os 31 anos, por furto, no dia 9 de março, no concelho de Coruche.

Em comunicado, o Comando Territorial de Santarém revela que após denúncia “por furto de dois canídeos no concelho de Alenquer, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram localizar e identificar os suspeitos que detinham na sua residência, na localidade de Coruche, os dois canídeos furtados”.

“Os suspeitos indicaram o local onde mantinham os canídeos que haviam sido furtados, tendo sido possível detetar ainda um terceiro canídeo em condições muito débeis e num estado de extrema magreza, que foi de imediato transportado de urgência para ser assistido pelo Médico Veterinário de Coruche”, acrescenta a GNR.

Os dois canídeos furtados foram entregues aos seus legítimos proprietários. Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Alenquer e de Coruche.

Imagem de arquivo