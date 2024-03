Simulacro de incêndio testou operacionalidade e medidas de emergência no Tribunal de Almeirim (c/fotos)

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Almeirim, em conjunto com os Bombeiros Voluntários de Almeirim e a GNR, realizou um simulacro no Tribunal de Almeirim, no passado dia 11 de março, para testar as medidas de autoproteção do edifício, que está cedido pelo município ao Ministério da Justiça.

Foi simulado um incêndio urbano dentro da infraestrutura, que permitiu testar o plano de emergência implementado e a evacuação dos ocupantes do edifício, assim como a operacionalidade dos bombeiros e dos outros agentes municipais de proteção civil, no desenvolvimento das ações de combate a uma ocorrência deste tipo.

No final, os responsáveis reuniram para avaliar este exercício e eventuais falhas e erros, de forma a melhorar os procedimentos para uma possível ocorrência real.

A simulação decorreu pelas 14h00, durou cerca de uma hora e envolveu 20 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, GNR de Almeirim e Serviço Municipal de Proteção Civil, apoiados por seis veículos.