Francisco Menezes apresenta ‘Solo’ no Cine Teatro de Almeirim

O humorista Francisco Menezes leva a palco o seu espetáculo ‘Solo’, no próximo dia 13 de abril, no Cine Teatro de Almeirim.

Natural do Porto, é uma das caras bem conhecidas do grande público pela sua participação no programa “Levanta-te e Ri” e em “A Tua Cara não me Estranha”, onde imitou vários artistas.

Conhecido pelo seu carisma e capacidade de criar empatia imediata, o artista subirá ao palco pelas 21h30, para apresentar o seu espetáculo ‘Solo’, inserido na Tour Nacional que tem percorrido todo o país.

“‘Solo’ é um espetáculo de comédia para todos os verdadeiros apreciadores de oxigénio e gravidade, que é diferente de gravidez, principalmente ao fim de 9 meses. ‘Fabuloso’, ‘fantástico’, ‘de morrer a rir’, são palavras, assim como ‘limão’ ou ‘aval’, e quem disser que não está a aldrabar”, pode ler-se na sinopse do artista.

Os bilhetes para este espetáculo custam 12 euros e estão disponíveis aqui.