VOMERA BS no “TOP 10 Melhores PME do Setor da Construção” na região de Santarém

A VOMERA BS foi recentemente distinguida com a prestigiada certificação “TOP 10 Melhores PME do Setor da Construção” na região de Santarém. Este reconhecimento foi concedido pela SCORING, destacando o compromisso da empresa com a excelência e o seu papel proeminente na indústria da construção.

A SCORING, uma autoridade respeitada na avaliação e reconhecimento de empresas, premiou a VOMERA BS com esta distinção em virtude do seu desempenho excecional, inovação e contribuição significativa para o setor da construção na região de Santarém.

Fundada com base em princípios de qualidade, integridade e profissionalismo, a VOMERA BS tem vindo a consolidar a sua posição como uma das principais empresas do setor na região. A certificação “TOP 10 Melhores PME do Setor da Construção” é um reflexo do compromisso contínuo da VOMERA BS em oferecer soluções de construção de alta qualidade e atender às necessidades dos seus clientes.

Prova disso, é o testemunho da direção da empresa, que adianta “Estamos extremamente orgulhosos por receber esta distinção”, afirmaram o Eng.º Sérgio Santos e Dr.ª Delphine Gerardo. “Este reconhecimento é um testemunho do trabalho árduo e dedicação da nossa equipa, assim como do apoio contínuo dos nossos clientes e parceiros. Comprometemo-nos a continuar a elevar os padrões da indústria e a fornecer serviços de construção de excelência.”