Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo com paragem no Porto dos Cucos

O Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo, uma organização da Confraria Ibérica do Tejo, volta a passar pelo concelho de Almeirim, especificamente pelo Porto dos Cucos, em Benfica do Ribatejo. A iniciativa realiza-se entre 17 de maio e 30 de junho, partindo do Rosmaninhal (Idanha-a-Nova) até Oeiras. A par do cruzeiro nacional, decorre também o IV Cruzeiro Ibérico do Tejo que se inicia em Alcântara, em Espanha, com o mesmo destino.

O Porto dos Cucos, em Benfica do Ribatejo, será não apenas ponto de passagem, mas sim de paragem nesta 10ª edição do Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo. Na 7ª etapa do percurso, no dia 1 de junho, pelas 14h30, recebe a figura de Nossa Senhora dos Avieiros do Tejo, que permanecerá na freguesia até ao dia seguinte, 2 de junho, de onde parte para a sua 8ª etapa, em direção a Salvaterra de Magos.

Este evento anual percorre o Rio Tejo, um dos mais extensos da Península Ibérica e o maior em território português. Ao longo de cerca de 325 km pelo “Tejo ibérico”, segue um cortejo de embarcações tradicionais engalanadas, atracando em 69 locais, onde as comunidades ribeirinhas têm preparadas festividades de recepção aos participantes, concluindo-se este trajecto fluvial em um mês e meio.

O Cruzeiro pretende valorizar o património histórico, cultural e religioso associado às gentes ribeirinhas, aos avieiros e à sua devoção, contribuindo para a defesa ambiental do Rio Tejo. As embarcações típicas descem o rio, transportando a figura de Nossa Senhora dos Avieiros do Tejo, a quem as populações ribeirinhas dedicam grande devoção.

Recorde aqui a passagem em 2022: