Veteranos da Praia prestam homenagem a João Duarte Chaparreiro (c/fotos)

A equipa Veteranos da Praia, de Cabo Verde, prestou um sentida homenagem a João Duarte Chaparreiro, fundador do torneio de veteranos internacional Santeirim, na manhã desta quinta-feira, 16 de maio, no Cemitério de Almeirim.

Os Veteranos da Praia aproveitaram a presença no torneio, que decorre até domingo, 19 de maio, para uma deslocação à campa do fundador. Os elementos da direção e equipa colocaram uma coroa de flores e cumpriram um minuto de silêncio, acompanhado da marcha fúnebre, terminado com algumas palavras e um salva de palmas a João Duarte Chaparreiro, que dá nome ao troféu do torneio.

A 30ª edição do Santeirim, organizado pela União de Veteranos de Almeirim e os Tricofaites, decorre entre dia 16 e 19 de maio, em Almeirim, Alpiarça, Fazendas de Almeirim e Santarém. Nesta edição, 12 equipas de Angola, Cabo Verde, França, Inglaterra, Guiné Bissau e Portugal disputam o troféu João Chaparreiro.

A final do torneio acontece no domingo, 19 de maio, no Estádio Municipal de Almeirim.

Este torneio é um oportunidade para os jogadores veteranos continuarem a praticar o desporto que amam e também para promover o convívio e a camaradagem entre os participantes.