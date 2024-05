Nesta despedida da banda, os Wako disponibilizam uma última música para todos os fãs, amigos e seguidores. Podem ouvi-la aqui: WAKO – PERISH

“Despedimo-nos do grande público e dos palcos com duas datas únicas e exclusivas. Estas terão lugar amanhã, dia 18 de Maio no Hardclub com os OKKULTIST e no dia 30 de Junho na Meo Arena EVILLIVE Festival”, diz a Banda que tem o almeirinense Nuno Rodrigues.