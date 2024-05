Câmara de Almeirim com campanha de vacinação antirrábica gratuita de cães

A Câmara Municipal de Almeirim tem em curso uma campanha de vacinação antirrábica gratuita de cães. A iniciativa permite aos munícipes de Almeirim vacinar gratuitamente os seus cães, desde que tenham o registo atualizado no sistema de informação de animais de companhia (SIAC).

A vacinação decorre às quartas-feiras, das 10h30 às 12h30, no Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia. Na freguesia de Raposa acontece no dia 24 de maio, entre as 16h00 e as 18h00, na sede da junta. Em Benfica do Ribatejo está agendada para o dia 27 de maio, entre as 16h00 e as 18h00, na sede da junta. Já em Fazendas de Almeirim, a campanha ocorre no dia 29 de maio e 31 de maio, entre as 16h00 e as 18h00. No dia 29, será na Extensão de Saúde de Paço dos Negros e no dia 31, na sede junta de Fazendas de Almeirim.

Esta campanha insere-se na política de bem-estar animal levada a cabo pelo município, tendo ainda como objetivo sensibilizar a população para vacinação animal. A raiva é uma doença infeciosa aguda e fatal que pode comprometer o sistema nervoso central.

As inscrições podem ser feitas através de um formulário que se encontra no site da Câmara Municipal de Almeirim, cm-almeirim.pt.