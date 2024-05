Homem apanhado com arma ilegal

O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Tomar, no dia 20 de maio, deteve um homem de 60 anos por posse ilegal de arma, no concelho de Tomar.

No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de cinco meses, por utilização de arma de fogo, fora do ato venatório, e posse ilegal de arma de fogo, os militares da Guarda encetaram diligências que culminaram com a realização de uma busca domiciliária e uma busca em veículo. No decorrer das buscas, foi possível detetar e apreender uma arma de fogo sem registo e sem qualquer tipo de documentação, resultando na detenção do suspeito e na apreensão do seguinte material:

Uma espingarda;

11 cartuchos de diferentes calibres.

O suspeito foi constituído arguido e, após apresentação no Tribunal Judicial de Tomar, foi-lhe aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência (TIR).

A GNR relembra que, de acordo com o Regime Jurídico das Armas e Munições, quem detiver arma não registada ou manifestada, quando obrigatório, constitui um crime de posse ilegal de arma.