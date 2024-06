Bombeiros de Almeirim celebram 75 anos apostados em fazer mais e melhor

O Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas foi também o dia dos Bombeiros Voluntários de Almeirim comemorarem os 75 anos da instituição ao serviço da população almeirinense.

A iniciativa com parada em frente ao quartel, com dezenas de populares a assistir, seguindo uma romagem de saudade ao Cemitério de Almeirim para deposição da coroa de flores, junto ao obelisco em homenagem aos bombeiros falecidos.

A formatura seguiu em marcha para o Cine Teatro de Almeirim, local onde decorreu a receção às entidades oficiais e a cerimónia pública onde dezenas de operacionais, do quadro ativo e quadro de honra, foram galardoados com medalhas de assiduidade e outros com medalhas de agradecimento e de mérito, atribuídas pela Liga dos Bombeiros Portugueses, Câmara Municipal de Almeirim e Ministério da Administração Interna, que esteve representado pelo secretário de Estado da Proteção Civil, Paulo Simões Ribeiro.

Destaque para a medalha Municipal de Valor e Mérito, grau Ouro entregue ao Bombeiro de 2ª António José Oliveira Ferreira Sousa pelos seus 40 anos de serviço e ainda para a promoção do Bombeiro Bruno Veríssimo a sub-chefe.

Telmo Ferreira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, tomou da palavra na cerimónia dando nota às entidades oficiais que todos “deveríamos refletir sobre verdadeiros incentivos que fomentem não só o recrutamento de novos bombeiros, como a sua permanência ou retenção”, dando como exemplos a redução da taxa de descontos no IRS e Segurança Social.

O comandante destaca ainda a forte aposta na formação dos operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, onde já 50 por cento do efetivo é profissional, assegurando que a mesma “continua e continuará a ser uma aposta e prioridade do comando”.

Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim e presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, deixou rasgados elogios ao profissionalismo dos elementos da corporação almeirinense, mas relembrou que é necessário criar incentivos para manter os elementos mais velhos nos quadros operacionais, dando desta forma experiência à formação de novos bombeiros. Para o autarca, estes elementos são de uma importância vital para as corporações, especialmente para os formandos e elementos mais novos.

Paulo Caetano, na qualidade de vice-presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, revelou que existe um estudo prévio para a ampliação e requalificação do Quartel, um projeto que custará cerca de 1,5 milhões de euros e será realizado através de fundos comunitários, mas é algo que não nos planos imediatos quer da associação e do município.

Paulo Ribeiro, secretário de Estado da Proteção Civil, no seu discurso destacou o papel importante dos homens e mulheres que integram a corporação almeirinense, não esquecendo as famílias dos operacionais, que segundo o governante são um pilar, garante apoio diário e passam por muitos sacrifícios, entre eles as muitas ausências.

No final da cerimónia foi tempo de rebatizar o primeiro pronto socorro oferecido à corporação, pela madrinha e filha do benemérito, que então tinha nove anos de idade, Maria do Rosário Cantante Mota, filha do Dr Cantante Mota.

A viatura foi recuperado por elementos da corporação almeirinense ao longo dos últimos meses, faltando apenas instalar o motor, que teve de ser importado, visto que o original foi derretido na siderurgia.

Medalhas e Condecorações:

Liga dos Bombeiros Portugueses:

Medalha de Quadro de Honra

Comandante José Alberto Almeida Vitorino, 2.º Comandante Diamantino Lopes dos Santos, 2.º Comandante José Troca Ferreira e SubChefe Fernando Manuel Figueiredo Cardoso.

Bombeiro de 1.ª José dos Santos Felizardo, Bombeiro de 1.ª Joaquim Estevão Gomes, Bombeiro de 1.ª Ramiro Carvalho da Costa Aranha, Bombeiro de 1.ª José António Roque Estevão, Bombeiro 1.ª António Vasco Aveiro Rodrigues e Bombeiro 2.ª João Maria dos Prazeres Correia.

Bombeiro 2.ª Nuno Manuel Pereira Paul, Bombeiro 3.ª Cosme Gabriel Leandro Napier, Bombeiro 3.ª António José Cantarilha de Carvalho, Bombeiro 3.ª Aquilino Manuel Pratas Fidalgo, Bombeiro 3.ª José de Sá Azenha, Bombeiro 3.ª José de Jesus e Bombeiro 3.ª Manuel Francisco Pereira.

Medalha de Assiduidade, grau COBRE, 5 anos

Bombeira 2.ª Cristiana Margarida do Rosário Inácio Neves, Bombeiro 2.ª Gonçalo Miguel Lopes Grilo, Bombeiro 2.ª Duarte Miguel da Costa Baptista, Bombeiro 2.ª David Alexandre Lima da Silva, Bombeira 2.ª Maria Inês Augusto da Silva, Bombeiro 3.ª Vítor Hugo Duarte Gomes, Bombeira 3.ª Adriana Isabel Cunha Arsénio, Bombeiro 3.ª Edson dos Reis Nunes, Bombeira 3.ª Mariana Narciso Fidalgo, Bombeiro 3.ª Nuno Miguel Ferreira Carvalho, Bombeiro 3.ª Duarte Miguel Constantino Bento, Bombeiro 3.ª João Rodrigo Landeiro Pina Filipe Caetano, Bombeiro 3.ª Bruno Miguel Barreiras Sampaio, Secretário da Direção da (AHBVA), Horácio Ribeiro e Vogal da Direção da AHBVA, Paulo Jorge Guia.

Medalha de Assiduidade, grau PRATA, 10 anos

Bombeira de 2.ª Ana Cristina Faustino Marmelo, Bombeira de 2.ª Miriam Alexandra Boavida Marques, Bombeiro de 2.ª Hugo Filipe Lima da Silva, Bombeiro de 2.ª Nuno Miguel Abalada Mauricio, Bombeiro de 2.ª Miguel Ângelo Cipriano Santos, Bombeiro de 2.ª João Miguel Ferreira Costa, Bombeiro de 3.ª Pedro Miguel Guerra Minderico, Bombeira de 3.ª Cátia Carvalho, Secretária da Assembleia Geral Cláudia Pina Nunes, Secretário da Direção Rui Manuel Farinha Freire Rodrigues, Vogal da Direção José Manuel Figueiredo Nunes dos Santos, Vogal da Direção Rui Alexandre Monteiro Valente e Vogal da Direção Paulo Miguel Marques Correia Vinagre.

Medalha de Assiduidade, grau OURO, 15 anos

Bombeiro de 2.ª Ruben Filipe Nunes da Cruz Eloio, Bombeira de 2.ª Sofia Lourenço Ferreira, Bombeiro de 2.ª Emanuel Alexandre Fernandes, Bombeira de 2.ª Cátia Sofia Santos Barata, Bombeiro de 2.ª Jorge Manuel da Silva Carvalho, Bombeiro de 2.ª Nuno Alexandre da Cruz Amoroso, Bombeiro de 3.ª Nuno Miguel Gaspar Touret, Bombeiro de 3.ª João Ricardo Carvalho Nunes, Presidente da Direção Pedro Miguel César Ribeiro, 1.º Secretário da Assembleia Geral José Senhorinho, Vogal da Direção Paulo César Ramalho Cruz Roque e Vogal da Direção Luís Manuel David Oliveira Gonçalves.

Medalha de Assiduidade, grau OURO, 20 anos

Bombeira de 1.ª Cátia Alexandra Francisco Lopes, Bombeira de 1.ª Madalena Jesus Cardoso, Bombeiro de 1.ª Carlos Manuel Marques Cardoso, Bombeiro de 2.ª José Tomás Fulgêncio Serôdio, Bombeiro de 2.ª Marco Leandro Vieira Batista, Bombeiro de 2.ª Carlos Filipe Leonor de Oliveira, Bombeiro de 2.ª André Duarte Bento e Vice-Presidente da Direção Paulo Vladimiro Santana Caetano.

Medalha de Assiduidade, grau OURO, 25 anos

2.º Comandante Paulo José Casimiro Duarte, Subchefe Hélio José Oliveira da Guia, Subchefe Vítor Manuel da Cruz Elóio, Subchefe António Miguel Ferreira Nunes, Bombeiro de 1.ª Nuno Filipe Trindade Serôdio, Bombeiro de 1.ª João Manuel Casimiro Duarte, Bombeiro de 3.ª Pedro Emanuel Catrola Raposeira e 1.º Secretário do Conselho Fiscal Joaquim Sampaio.

Medalha de Assiduidade, grau OURO, 30 anos

Comandante Telmo Filipe Pereira Ferreira, Oficial Bombeiro Superior Jorge Manuel Ribeiro Costa, Oficial Bombeiro de 2.ª Tiago Miguel Catrola Raposeira, Subchefe Francisco José Gaspar Ferro, Subchefe João Alberto Almeida Vitorino, Bombeiro de 1.ª Bruno Filipe Lopes da Rosa, Bombeiro de 1,ª Bruno António Leandro Veríssimo e Presidente do Conselho Fiscal Fausto Manuel Borges Pina Ferreira.

Medalha de “GRATIDÃO COVID-19”

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Almeirim e o seu Corpo de Bombeiros

CRACHÁ DE CIDADANIA E MÉRITO

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Almeirim e o seu Corpo de Bombeiros

Câmara Municipal de Almeirim:

Medalha Municipal de Valor e Mérito, grau COBRE

Bombeira de 1.ª Cátia Alexandra Ferreira Lopes, Bombeira de 1.ª Madalena Jesus Cardoso, Bombeiro de 1.ª Carlos Manuel Marques Cardoso, Bombeiro de 2.ª José Tomás Fulgêncio Serôdio e Bombeiro de 2.ª André Duarte Bento

Medalha Municipal de Valor e Mérito, grau PRATA

Comandante Telmo Filipe Pereira Ferreira, Oficial Bombeiro Superior Jorge Manuel Ribeiro Costa, Oficial Bombeiro de 2.ª Tiago Miguel Catrola Raposeira, Subchefe Francisco José Gaspar Ferro, Subchefe João Alberto Almeida Vitorino, Bombeiro de 1.ª Bruno Filipe Lopes da Rosa, Bombeiro de 1,ª Bruno António Leandro Veríssimo

Medalha Municipal de Valor e Mérito, grau OURO

Bombeiro de 2.ª do Quadro Ativo do Corpo de Bombeiros de Almeirim, António José Oliveira Ferreira Sousa,

Ministério da Administração Interna

Medalha de Mérito de Proteção e Socorro, no grau Prata e Distintivo Azul, pela Ministra da Administração Interna, Margarida Blasco.