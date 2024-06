Câmara de Almeirim assina contrato de financiamento para a requalificação e ampliação do Centro de Saúde

Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, assinou no dia 4 de junho, em Lisboa, o contrato de financiamento da obra de requalificação e ampliação do Centro de Saúde de Almeirim.

Almeirim recebe um apoio de dois milhões de euros, do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o que vai permitir aumentar a capacidade da infraestrutura em termos de gabinetes médicos e outras salas técnicas. A ampliação do espaço prevê ainda ainda a criação de locais para teleconsulta, recolha de análise clínicas – analises que serão encaminhadas para o laboratório do Hospital de Santarém – e ainda melhorar as condições de trabalho da Unidade de Cuidados na Comunidade, que tem profissionais de diversas áreas.

A autarquia adquiriu, por cerca de 300 mil euros, o terreno que se encontra nas traseiras do Centro de Saúde, para permitir o alargamento da infraestrutura. O alargamento permite a criação de uma segunda Unidade de Saúde Familiar (USF), para garantir a cobertura total de médicos de família a todos os utentes do concelho de Almeirim.

A cerimónia de assinatura teve lugar no Infarmed, em Lisboa, e contou com a presença da Ministra da Saúde, Ana Paula Martins e do Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.