Filipe Rego regressa ao ativo nos seniores

Filipe Rego chegou a acordo com Entroncamento Atlético Clube para ser o novo treinador da equipa principal para a época 24/25.

Filipe Rego, 50 anos, conta no seu currículo com passagens por Benfica do Ribatejo, Associação Paço Dos Negros, União da Chamusca, U.Almeirim, mas o ponto alto da carreira foi a conquista do último título de campeão distrital pelo Fazendense.

“Agora é hora de sair da zona de conforto e abraçar o novo desafio. Serei mais um a sorrir ou a chorar…”, destaca o técnico ao nosso jornal.