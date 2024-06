Quinta da Alorna apresenta quatro vinhos para o Verão

Verão rima com Tejo que, por sua vez, rima com Quinta da Alorna. Há quem cruze o Tejo rumo ao Sul e há quem escolha os vinhos do Tejo para brindar ao calor, aos dias longos e aos momentos de convívio que estão por chegar.

Assim, para dar as boas-vindas à nova estação e a tudo o que esta proporciona, a Quinta da Alorna apresenta quatro vinhos com perfis distintivos, mas que em comum têm a qualidade e irreverência que caracteriza os vinhos produzidos na propriedade de Almeirim.

Quinta da Alorna Colheita Branco

De cor amarela-esverdeada, este vinho da Quinta da Alorna distingue-se pelo sabor fresco e cítrico. Com aroma de frutos tropicais e citrinos, onde se denota o ananás e limão, integrados com ligeiro toque vegetal do Sauvignon Blanc, harmoniza com saladas, sushi, peixes delicados e churrasco. PVR: 4.49€

Quinta da Alorna Colheita Rosé

Este fresco e delicado rosé feito a partir das castas Tinta Roriz e Syrah, é outra das apostas da Quinta da Alorna para este verão. Seja para o almoço ou jantar, o Quinta da Alorna Colheita Rosé harmoniza com aperitivos, saladas, sushi ou até mesmo gastronomia mediterrânea. PVR: 4.49€

Quinta da Alorna Sauvignon Blanc

O aroma exuberante do Quinta da Alorna Sauvignon Blanc é já um cartão-de-visita no qual se denota a fusão harmoniosa de notas tropicais de ananás, toranja e goiaba com notas herbáceas de espargos e erva cortada. Este vinho, 100% Sauvignon Blanc, é ideal para acompanhar ostras, bivalves, ceviche e saladas de verão. PVR: 6,49€

Quinta da Alorna Reserva Arinto & Chardonnay

Este vinho resulta do desafio de aliar uma casta portuguesa a uma casta francesa e é o vinho perfeito para harmonizar com peixes gordos, caril, queijos amanteigados ou gratinados de bacalhau. No Quinta da Alorna Reserva Arinto & Chardonnay verifica-se uma boa estrutura e equilíbrio entre a acidez e a frescura do Arinto, a maturação do Chardonnay e a elegância da madeira. PVR: 7,99€

Os vinhos Quinta da Alorna estão atualmente disponíveis na loja on-line assim como na loja física da Alorna, em Almeirim (aberta de segunda a domingo, das 10h às 18h). Os vinhos estão ainda disponíveis nas grandes superfícies como Continente, Pingo Doce, Auchan, Intermarché ou El Corte Inglés, ou online em Garcias.pt.