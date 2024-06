Autarquia investe mais de meio milhão de euros na renovação de salas da Escola Febo Moniz

A Câmara Municipal de Almeirim vai investir mais de meio milhão de euros na remodelação das salas de aulas da Escola EB 2,3 Febo Moniz, na cidade de Almeirim.

Depois de concluído o concurso público da empreitada, que tem base de 576.570,29 euros, mais IVA e um prazo de execução de quatro meses, o presidente da autarquia, Pedro Ribeiro, assinou, no passado dia 19 de junho, o contrato de adjudicação da empreitada.

O objetivo da obra passa por requalificar as salas de aula do estabelecimento de ensino, adaptando as mesmas à nova realidade do ensino, torna-las modernas e mais funcionais. O contrato prevê ainda a instalação de um novo sistema elétrico, nova caixilharia e novo piso.

Desde de 2022, que o municipio de Almeirim já investiu mais de dois milhões de euros na requalificação da Escola Febo Moniz. Numa primeira fase foi renovada a cobertura dos edifícios, que continham telhado de fibrocimento, e depois foi requalificado todo o espaço exterior, assim como as fachadas dos edifícios.

“Ao longo dos últimos anos, temos feito um investimento enorme em creches, jardins-de-infância e escolas. Foram mais de 10 milhões de euros em espaços requalificados. Com esta obra finalizamos a requalificação da Escola EB 23 Febo Moniz”, destaca Pedro Ribeiro.