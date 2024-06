Atleta de Almeirim sagra-se Campeão Nacional e Ibérico de Powerlifting

Vasyl Danysh, atleta de origem ucraniana e residente em Almeirim, conquistou o campeonato nacional e ibérico Master 40-44 – 90kg de Powerlifting, numa competição que decorreu nos dias 8 e 9 de julho, em Vila do Conde.

O atleta almeirinense, que compete pela equipa Oficina do Corpo Furystrength, venceu na sua categoria e apurou-se para o campeonato do mundo que se irá realizar nos dias 5 e 6 de outubro, na cidade da Maia, numa das maiores feiras dos segmento do desporto a Powerexpo Sports Festival 2024.

Para além de Vasyl, a equipa Oficina do Corpo Furystrength levou à competição mais três elementos, que também venceram nas suas categorias.

João Caneco, residente na Chamusca, sagrou-se Bi Campeão Nacional e Bi Campeão Ibérico da Classe Masters 40-44 -100kg, nas modalidades de Bench Press e Deadlift. É o atual campeão do mundo das categorias e em Outubro o atleta irá irá defender o seu título de Campeão do Mundo.

Maria Yultsova, residente na Chamusca, conquistou o titulo de Bi Campeã Nacional de Bench Press e Bi Campeã Ibérica de Deadlift, apurando-se assim para o campeonato do mundo da categoria. Maria é uma atleta que já conta com o reconhecimento de Mestre pela IPF, já competiu em quatro campeonatos da Europa, três deles apurou-se em primeiro lugar e um deles em segundo. Participou ainda em três campeonatos do mundo, em dois deles fez primeiro lugar e um em segundo lugar. Compete em todas as modalidade do Powerlifting, Bech Press, Deadlift, Push Pull.

Horácio Ruivo, residente na Carregueira, Chamusca, é atleta na categoria Master 60-64 e um exemplo para todos, pela sua determinação de alcançar títulos na sua idade. Nesta competição conquistou o título de Bi Campeão Nacional de Bench Press, Campeão Ibérico de Bench Press e Campeão Ibérico de Deadlift.

A equipa revela que os atletas “estão muito motivados para atingir os títulos mundiais”, tendo sido já convidados para competir na World Raw Powerlifting Federation no Campeonato Arnold Classic em Madrid no dia 11,12 e 13 de Outubro, “uma das provas mais importantes do Powerlifting mundial, o equivalente a um campeonato da Europa de Futebol”.

“Mas para isso aconteça é necessário que apareçam patrocínios, a despesa é grande, entre deslocações, estadias, preços das inscrições na competições, etc”, conclui.