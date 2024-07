O homem que agrediu a esposa com uma marreta ficou em prisão preventiva.



No dia 30 junho, uma mulher octogenária ficou ferida, com muita gravidade, em resultado de uma tentativa de homicídio, em Almeirim.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE, a situação estava relacionada com um crime de violência doméstica, numa habitação na rua Fernão Lopes, no bairro do Pupo.



O agressor é o marido da vítima, também com cerca de 80 anos.