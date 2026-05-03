Cisco festeja 10 anos com uma grande novidade

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Alexandre Albergaria Diniz anunciou, no dia em que festeja o restaurante festeja 10 anos, a mudança para um espaço maior com mais conforto e mais qualidade.



“Ao longo destes 10 anos, crescemos com consistência, evoluímos com dedicação e fomos honrados com reconhecimentos que nos enchem de orgulho e responsabilidade, mas que nunca nos desviaram do essencial: atendimento de excelência, e levar muito Amor e Sabor em cada prato servido”, destacou o Chef Alexandre.

No momento de celebrar, o empresário não esqueceu a equipa e parceiros. “Este caminho não se faz sozinho. Um agradecimento profundo a toda a nossa Equipa, pela dedicação, profissionalismo e lealdade. A todos sem exceção, e não menos importantes, mas uma palavra especial àqueles que estão connosco desde o primeiro dia, celebrando também 10 anos de casa. A todos os nossos Fornecedores e Parceiros, o nosso reconhecimento pela confiança e pelo compromisso ao longo desta caminhada.”

Num texto publicado nas redes sociais, Alexandre revela ainda a grande novidade para o futuro próximo: “Hoje celebramos não só a passagem de uma década, mas também o futuro. Em breve teremos um novo espaço. Mais conforto, mais qualidade, a mesma essência de sempre. Um clássico pensado para si, para que se sinta verdadeiramente bem recebido e continue a reviver os sabores que fazem parte da nossa identidade. Obrigado a todos os nossos Clientes que connosco estão desde primeiro dia e a todos os que ainda estão por chegar. Continuaremos, como sempre, de coração cheio e com o mesmo princípio “O Clássico é Eterno e o Amor é o Melhor Tempero”.

O “novo” Cisco vai ficar perto da Adega Cooperativa de Almeirim, na rua do Matadouro Municipal.



Já este ano, o restaurante Cisco renovou a presença no leque dos restaurantes recomendados no Guia MICHELIN 2026, o que acontece pelo quarto ano consecutivo.