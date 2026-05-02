Maria Vieira é campeã nacional pelo Sporting

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O Sporting Clube de Portugal sagrou-se campeão nacional da Liga Feminina de Sub-19, graças ao triunfo alcançado na derradeira jornada, perante o SC Braga, o único rival que ainda podia ultrapassar as lisboetas na classificação.



A jogar em casa, o Sporting venceu por 2-0, confirmando o 1.º lugar. As leoas terminam o Apuramento do Campeão com 27 pontos, contra 23 das guerreiras do Minho.



Maria Eduarda Nunes Vieira, jogadora natural de Benfica do Ribatejo, integra há seis anos os quadros do Sporting. A jogadora que é defesa central fez ainda duas épocas sub-13, duas como sub-15, uma época sub-17 e esta época sub-19.



Maria nasceu em 2009 tem 17anos feitos no passado dia 23 abril e começou no Footkart com seis anos.