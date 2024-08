Festival de Estátuas Humanas invade centro histórico de Santarém

Santarém prepara-se para receber novamente um evento que tem atraído, anualmente, milhares de visitantes ao centro histórico da cidade. A ruas do centro histórico da cidade vão ser, literalmente, invadidas por 20 estátuas humanas durante o próximo fim-de-semana, entre os dias 9, 10 e 11 de agosto, no decorrer do V in.Estátua – Festival de Estátuas Humanas de Santarém.

Nas noites de sexta-feira, 9 de agosto, e de sábado, 10 de agosto, o evento decorre entre as 21h30 e as 23h30, enquanto que no último dia do festival, domingo, 11 de agosto, o evento realiza-se ao final da tarde, entre as 17h30 e 19h30. Ao longo destas duas horas, as ruas vão ainda ser percorridas pela frenética Fanfarra Bizarra, uma banda empenhada em animar o público através de canções populares.

O V Festival in.Estátua, inserido na programação do Verão in.Santarém 2024, tem sido uma iniciativa responsável por atrair milhares de visitantes todos os anos ao centro da cidade.

Entre as figuras que este ano participam no in.Estátuas – Festival de Estátuas Humanas, encontra-se Helena Reis, com a figura de ‘Devenir’, a sua obra mais reconhecida e que foi a vencedora do campeonato mundial de estatuas vivas, World Living Statues Festival, realizado na Holanda.

Nos três dias em que decorre o in.Estátua – Festival de Estátuas Humanas, o público poderá votar nas suas figuras preferidas, podendo fazê-lo em diversas mesas de voto dispostas ao longo de várias ruas do centro histórico, sobretudo nos locais onde se dá entrada no espaço que acolhe o evento.

As figuras vencedoras serão anunciadas no final do último dia em que se realiza o in.Estátua – Festival de Estátuas Humanas, 11 de agosto, após ter sido apurado o resultado das votações, tanto as que foram efetuadas no recinto, bem como todas aquelas que foram submetidas online, numa plataforma disponibilizada para o efeito pela organização.

De recordar que nesta edição do in.Estátua, o festival assumiu novos moldes e passou a contemplar igualmente algumas das freguesias que integram o concelho de Santarém. Dessa forma, no fim-de-semana que antecedeu o evento realizado na sede de concelho, as freguesias de Tremês, Pernes e Alcanede foram visitadas por algumas das estátuas presentes no festival escalabitano.