Quinta do Casal Branco acolhe convívio aberto à população na Quinta-Feira da Ascensão

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O Convívio da Ascensão, integrado nas comemorações do Dia do Concelho de Almeirim, realiza‑se no próximo dia 14 de maio, na Quinta do Casal Branco, fazendo regressar uma tradição almeirinense.

A iniciativa tem início às 11h00, com a apanha da espiga, um dos momentos mais simbólicos da Quinta-Feira da Ascensão. Segue‑se, ao meio‑dia, o acolhimento de boas‑vindas, no Pátio do Escritório, e, às 12h30, uma conversa com Gustavo Pimentel, subordinada ao tema “O significado histórico do feriado municipal de Almeirim”.

Pelas 13h00, realiza‑se um piquenique partilhado, no Pátio das Oliveiras, estando os participantes convidados a trazer manta ou toalha, o almoço para partilhar e instrumentos musicais. Durante a tarde, às 15h00, decorre uma caça ao tesouro, culminando o programa com o encerramento às 17h00.

O evento conta ainda com a oferta de arroz doce pelo Município de Almeirim e com vinho fresco da Quinta do Casal Branco, a preço de rolha, sendo a música e o baile assegurados pelos próprios participantes.

A participação é de entrada livre, mas sujeita a inscrição obrigatória até ao dia 11 de maio, que pode ser efetuada através do endereço de email museu@cm‑almeirim.pt ou do contacto telefónico 243 594 278.

O Convívio da Ascensão pretende assinalar o feriado municipal através de um dia pensado para todas as idades, promovendo o encontro entre gerações e a celebração da identidade e das tradições do concelho de Almeirim.