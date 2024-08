Empresa americana investe 25 milhões em nova base logística em Santarém

Uma empresa californiana vai investir 25 milhões de euros na construção de uma base logística no município de Santarém, junto ao acesso à autoestrada 1 (A1), com a conclusão do projeto prevista para o terceiro trimestre de 2025.

O projeto da Panattoni prevê a construção de um armazém multi-inquilino com uma superfície bruta alugável de 34.344 metros quadrados e contará com 48 docas de carga e descarga, 35 metros de cais de manobra, altura livre de 10,6 metros e potência elétrica de 800 kW em todo o parque. Este é o terceiro grande projeto da promotora imobiliária logístico-industrial líder na Europa em Portugal com o desenvolvimento de “Panattoni Park Santarém”.

O terreno de Santarém, estrategicamente situado com acesso direto à autoestrada A1, a mais longa de Portugal, liga Lisboa ao Porto, passando por importantes cidades como Santarém, Leiria, Coimbra e Aveiro. A proximidade a Azambuja, onde se encontram as maiores plataformas logísticas do país, sublinha a importância desta localização. Empresas como Grupo Damm e Intermarché já estabeleceram os seus centros de distribuição na zona, destacando a procura existente para espaços logísticos neste corredor.

O projeto da Panattoni em Santarém já começou com o início da fase de movimentação de terras e prevê-se que esteja pronto no terceiro trimestre de 2025. O armazém terá uma superfície de 33.000 m², e uma área de escritórios de 1.344 m² com mezzanine de 1.119,26 m², permitindo a divisão em dois módulos de 17.172 m² cada um. Um destes módulos já foi alugado, ficando disponível a segunda unidade, ideal para retalhistas e fornecedores logísticos (3PLs) que precisam de expandir-se no norte de Lisboa. A instalação contará com 48 docas de carga e descarga, 35 metros de cais de manobra, altura livre de 10.6 metros e potência elétrica de 800 kW em todo o parque.

Em linha com o compromisso de sustentabilidade da Panattoni, a plataforma contará com painéis fotovoltaicos para autoconsumo, isolamento de lã de rocha, iluminação LED, e contadores conectados a um sistema de controlo BMS para otimizar o consumo energético. A certificação BREEAM ‘Very Good’ garantirá a eficiência do edifício, reduzindo os custos operacionais e assegurando o bem-estar dos utilizadores. Além disso, serão disponibilizados 450 lugares de estacionamento, incluindo espaços para bicicletas, camiões e veículos elétricos, bem como zonas verdes que somam 8.800 m².

“O mercado português tem experimentado um notável aumento na procura logística em áreas metropolitanas, com um dinamismo crescente e recetividade a novos investimentos. Na Panattoni, estamos cientes disso e apostamos neste novo projeto em Santarém, que não só reforça a nossa presença em Portugal, como também impulsiona o crescimento económico e logístico da região”, afirmou Gustavo Cardozo, diretor geral da Panattoni Iberia.

“Na Panattoni, estamos comprometidos com a criação de infraestruturas sustentáveis e eficientes que beneficiem tanto as empresas como as comunidades locais de cada localização da Península Ibérica onde nos situamos”, conclui.

Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Santarém, felicita mais este investimento no concelho: “Localizado junto à fábrica da Font Salem – Grupo Damm, este investimento privado irá criar no nosso concelho, inúmeros postos de trabalho. Santarém tem sido muito procurado por diversos investimentos privados nas mais diferentes áreas/setores, onde se destaca acima de tudo pelas excelentes vias de comunicação rodo e ferroviárias e pela sua centralidade no território nacional”, referiu o autarca, acrescentando que o município continua focado “em captar investimento para Santarém”.