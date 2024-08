Jogadora de Almeirim é reforço do Vitória de Guimarães

Cristiana Duarte, natural de Almeirim, reforça a frente de ataque do Vitória Sport Clube. A extremo, de 23 anos, chega ao Castelo oriunda do CA Ouriense, clube que representou na segunda metade da última temporada, na I Divisão Nacional.

Cristiana começou a sua caminhada no futebol ao serviço do União de Almeirim em 2012/2013, contando ainda com uma passagem pelas Sub-19 do CD Salvaterrense. Em 2016/2017 chegou à I Divisão Nacional para representar o CA Ouriense. Seguiram-se experiências por GD Estoril Praia, Sporting CP, Amora FC, CF Benfica e SF Damaiense, até regressar à equipa estorilista em 2022/2023, onde se manteve até janeiro do presente ano, momento em que se mudou para o clube de Ourém.

“Entusiasmada com o convite”, Cris considerou o projeto vitoriano “bastante interessante e com uma estrutura competente”.

“Temos as condições necessárias para levar o Vitória à subida de divisão”, disse nas suas primeiras declarações enquanto Conquistadora.

Pela primeira vez longe de casa, a nova jogadora vitoriana assume que não foi “nada fácil sair do Sul”, mas admite encarar este desafio como uma “aventura”.

“Sair da minha zona de conforto também me fará crescer como jogadora e pessoa. Tenho a curiosidade em jogar no Norte e de lidar com as pessoas de cá”, referiu.

Campeã Nacional da II Divisão pelo SF Damaiense em 2021/2022, onde apontou 19 golos, Cris viveu a melhor época a nível pessoal em 2019/2020, ao serviço do GD Estoril Praia, anotando 33 tiros certeiros.

“Quero ultrapassar o meu melhor registo de golos que já fiz numa época, chegar à Liga BPI e atingir os quartos de final da Taça de Portugal”, apontou como metas para a nova época.

Séria e competitiva, de acordo com as suas palavras, Cris admite “não gostar de perder”. Por outro lado, considera-se “muito extrovertida”.

“Sou uma jogadora que leva o trabalho muito a sério, mas gosto de brincar com as minhas colegas e de pregar partidas no balneário”, disse.

Cris junta-se a Náná, Maria Salgado, Kika e Betinha nas contratações da equipa feminina de futebol do Vitória SC e já treina às ordens de Ivo Roque.