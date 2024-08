Faleceu José João Borges, antigo funcionário da Misericórdia de Almeirim e colaborador do Jornal O Almeirinense

José João Borges, antigo funcionário da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, faleceu esta segunda-feira, dia 19 de agosto, aos 93 anos de idade.

José João Eleutério Borges foi funcionário, com funções de secretaria, durante vários anos da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, durante os mandatos de Adelino Novais Branco, e colaborador do Jornal O Almeirinense, tendo inclusive sido o criador da rubrica de aniversário dos assinantes desta publicação.

José João Borges é pai do empresário Ricardo Borges, proprietário do Cavalo Preto, e irmão de Manuel Borges, proprietário das padarias Paniborges.

As cerimónias fúnebres de José João Borges decorrem na terça-feira, dia 20 de agosto, no Cemitério de Almeirim. O velório está marcado para as 11h30. Pelas 18h00, iniciam as cerimónias religiosas na Capela do Cemitério de Almeirim, seguindo depois a sepultar no mesmo local.

O Jornal O Almeirinense expressa sentidas condolências à família e amigos de José João Borges.