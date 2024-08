Paula Carloto substituiu Renato Bento na Segurança Social de Santarém

Paula Carloto de Castro, de 61 anos, é desde esta segunda-feira, dia 19 de agosto, a nova diretora do Centro Distrital de Santarém da Segurança Social de Santarém. A jurista e ex-deputada substitui no cargo Renato Possante Bento, que esteve no cargo durante seis anos e meio.

Paula Carloto é licenciada em Direito na Universidade Católica em 1987, com especialização em direito comunitário. Iniciou carreira na Câmara Municipal de Lisboa, abrindo depois escritório de advogado no Entroncamento, de onde é natural.

Na sua carreira política, faz parte dos quadros do PSD desde os 15 anos. Foi assessora no Governo de Cavaco Silva. Foi presidente da Assembleia Municipal do Entroncamento. Foi deputada à Assembleia da República entre 2002 e 2004. Integrou o Conselho de Administração do Instituto Nacional dos Transportes Ferroviários e a administração da Ferconsult, empresa do universo do Metro de Lisboa. Atualmente, é líder da bancada do PSD na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e na Assembleia Municipal do Entroncamento.

Recentemente, trabalhava na “The Navigator Company”, onde exerceu várias funções, desde a área jurídica às relações públicas e institucionais.

Renato Bento, 52 anos, que cessou funções no domingo, dia 18 de agosto, regressa ao seu posto de trabalho como inspetor superior da Inspeção-Geral do Ministério da Solidariedade e Segurança Social.