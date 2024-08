Homem de 56 anos detido em flagrante por violência doméstica após filho alertar polícia

A PSP deteve em flagrante delito, um homem de 56 anos, no dia 18 de agosto, pelas 5h40, pelo crime de violência doméstica, em Ourém. A detenção ocorreu após um alerta do filho do casal, que denunciou a agressão do pai à mãe.

Em comunicado, a PSP refere que os agentes da PSP de Ourém “deslocaram-se rapidamente ao local, onde, com o auxílio do filho, conseguiram interromper a agressão e proceder à detenção do suspeito”, acrescentando que “a vítima, que sofreu ferimentos como resultado da agressão, necessitou de tratamento hospitalar”, mas, segundo as autoridades, está fora de perigo.

O detido foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência. Após ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Santarém, no dia 20 de agosto, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.