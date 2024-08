Chamusca atribuiu cerca de 57 mil euros no apoio à compra de medicamentos

No âmbito do programa “Abem: Rede Solidária do Medicamento”, o Município da Chamusca atribuiu, desde 2017, 160 cartões Abem que permitiram comparticipar, no valor total de 56.867,50€, a aquisição demedicamentos prescritos e comparticipados pelo Estado Português a pessoas em situação de vulnerabilidade.

O programa “Abem: Rede Solidária do Medicamento” é um projeto solidário da Associação Dignitude, do qual o Município da Chamusca é parceiro social desde 2017, na referenciação dos agregados familiares elegíveis.

Através desta parceria foram referenciados, até 30 de junho deste ano, 160 beneficiários de 82 famílias, totalizando 19 618 embalagens dispensadas.

A 30 de junho de 2024, o número de beneficiários ativos no Programa Abem era de 41 pessoas, num universo de 23 famílias. A cada beneficiário e a todos os elementos do agregado familiar, é atribuído um cartão que lhes permite aceder aos medicamentos prescritos nas farmácias aderentes, sem mais burocracias e com a dignidade que merece. No concelho da Chamusca existem seis farmácias aderentes ao programa, que podem ser consultadas em https://bit.ly/farmaciasabemchamusca.

Ao juntar-se a esta causa solidária o Município da Chamusca contribui ativamente para o cumprimento dos seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) inscritos na agenda 2030. Este projeto inovador e inclusivo de acesso ao medicamento por parte da população mais vulnerável, e pressupondo um apoio de caráter permanente, surge como uma resposta fundamental e reconhecida no combate às novas problemáticas sociais.

Para se candidatarem a este apoio social os interessados devem efetuar o pedido de marcação, para atendimento social, junto do Atendimento Integrado + do Município, entidade referenciadora do Programa “abem: Rede Solidária do Medicamento”, através do número 800 100 116 ou 249 769 608.

A Associação Dignitude é uma instituição particular de solidariedade social, que nasceu da parceria entre a Cáritas Portuguesa e Plataforma Saúde em Diálogo, a Associação Nacional das Farmácias e a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica.