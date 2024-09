Uma loja de produtos agrícolas foi assaltada na noite de sexta para sábado, na zona industrial em Almeirim.

Recorde-se que em junho, dois indivíduos encapuzados assaltaram a loja entrando por uma janela lateral do estabelecimento e no já interior do edifício furtaram cinco caixas registadoras.



As autoridades estiveram no local e estão a investigar o caso.