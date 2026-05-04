GNR detém 38 pessoas e regista mais de 550 infrações numa semana

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O Comando Territorial de Santarém da GNR desenvolveu, entre 27 de abril e 3 de maio, um conjunto de operações no distrito com o objetivo de reforçar a prevenção e o combate à criminalidade, bem como a fiscalização rodoviária e de diversas matérias contraordenacionais.

Durante este período, foram detidas 38 pessoas, destacando-se 25 detenções por condução sob o efeito do álcool. Registaram-se ainda quatro detenções por condução sem habilitação legal, duas por tráfico e detenção de armas, duas por tráfico de estupefacientes e duas por resistência e coação sobre funcionário.

No âmbito da fiscalização rodoviária, a GNR detetou 552 infrações. Entre as mais significativas estão 83 casos por falta de inspeção periódica obrigatória, 28 relacionados com tacógrafos, 27 por ausência de iluminação ou sinalização adequada e 26 por falta de seguro de responsabilidade civil. Foram ainda registadas 25 infrações por condução sob influência de álcool, 22 por excesso de velocidade e 19 por uso indevido do telemóvel durante a condução. Cinco condutores foram igualmente autuados por não utilizarem, ou utilizarem de forma incorreta, o cinto de segurança ou sistemas de retenção para crianças.

No que diz respeito à sinistralidade rodoviária, foram contabilizados 85 acidentes, dos quais resultaram dois feridos graves e 27 feridos ligeiros.

Paralelamente, no âmbito da fiscalização geral, foram levantados 40 autos de contraordenação, incluindo 34 no domínio da segurança rodoviária, dois de carácter genérico, dois relacionados com animais de companhia e outros dois no âmbito do consumo de estupefacientes.