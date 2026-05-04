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Sociedade

Grande operação da GNR deteta ligações ilegais de luz e água. Até piscinas existem

Por: Inês Ribeiro 04 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A GNR está a levar a cabo esta segunda-feira, dia 4 de maio, uma operação de grande envergadura na zona industrial de Almeirim, que decorre no terreno com o objetivo de identificar situações de ocupação e utilização irregular de infraestruturas.

No decurso da ação, as autoridades detetaram várias habitações alegadamente construídas de forma ilegal, bem como múltiplas ligações indevidas às redes públicas de eletricidade e abastecimento de água.

Segundo apurou o Jornal O Almeirinense, entre as situações identificadas encontram-se ligações diretas a condutas de água, alegadamente sem qualquer autorização das entidades competentes. Foi ainda verificada a existência de estruturas de lazer, incluindo pelo menos uma piscina desmontável, associada a estas ocupações.

A operação continua em curso e poderá levar à identificação de novas irregularidades, estando no terreno várias equipas da GNR.

As autoridades não adiantam, para já, mais informações sobre eventuais detenções ou autos de contraordenação, sendo esperados desenvolvimentos nas próximas horas.

Em atualização…

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