Unidade de Hospitalização Domiciliária da ULS da Lezíria realiza 3.ª Conferência

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS da Lezíria) anuncia a realização da 3.ª Conferência da Unidade de Hospitalização Domiciliária (UHD), que decorrerá no dia 18 de setembro de 2024, no Auditório do Hospital Distrital de Santarém.

Recorde-se que a UHD da ULS da Lezíria, criada em junho de 2019, teve como objetivo permitir o acompanhamento de determinados doentes internados no conforto do seu domicílio.

A conferência irá ter como tema central de debate a colaboração dos Cuidados de Saúde Primários nesta modalidade de internamento. Nesse contexto, contará com a participação de Josiana Duarte, médica coordenadora da UHD da Unidade Local de Saúde Litoral Alentejano, assim como de Mileta Gomes, médica coordenadora da USF Vale do Sorraia da ULS Lezíria.

Por comemoração dos cinco anos de atividade, será também momento de refletir sobre a atividade desenvolvida, bem como de divulgar e incentivar o papel crucial da identificação dos elos de ligação dentro deste novo modelo de gestão que são as Unidades Locais de Saúde.

Por fim, o evento contará com a ilustre presença de Delfim Rodrigues, coordenador do Programa Nacional de Implementação das Unidades de Hospitalização Domiciliária, já reconhecido e premiado com vários prémios pela sua distinta carreira.

A ULS da Lezíria convida todos os profissionais de saúde e interessados a participar nesta conferência, que promete ser um espaço de partilha de conhecimentos e experiências, no campo da hospitalização domiciliária.