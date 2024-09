Porta de Armas da Escola Pratica de Cavalaria volta a ter um carro de combate

Celebrando o 51.º aniversário da data da primeira reunião do Movimento dos Capitães, realizada no dia 9 de setembro de 1973, em Monte do Sobral, Alcáçovas, Viana do Alentejo, como bem enfatizou o Coronel Correia Bernardo, a entrada da antiga Escola Prática de Cavalaria foi o local para a realização da cerimónia de inauguração, ao final da tarde de 9 de setembro, da instalação de uma viatura militar no pedestal que se encontra junto da Porta de Armas, a principal entrada do quartel que ali funcionou entre 1955 e 2006.

O “novo” carro de combate M24, foi escolhido por ser o mais parecido com a viatura que, durante anos, decorou a entrada da velha EPC, neste caso um modelo Cromwell Centaur, que deixou a cidade com a extinção da Escola Prática de Cavalaria de Santarém. A viatura agora instalada vem substituir uma outra viatura militar, nesse caso uma chaimite, que ali foi colocada pelo Município de Santarém durante os festejos dos 50 Anos do 25 de Abril.

Coordenada pela Divisão de Cultura, Património Cultural e Turismo do Município de Santarém, a instalação teve o apoio do Exército Português e da Associação de Veículos Militares Antigos, também responsável pelo restauro da viatura, com apoio e acompanhamento por parte do Serviço de Conservação e Restauro do Município.

A cerimónia contou com intervenções do vereador com o Pelouro da Cultura, Nuno Domingos, que explicou o processo que trouxe o carro; de João Freitas, em representação da Associação Portuguesa de Veículos Militares Antigos, que lembrou a história militar da viatura em questão; do Coronel Correio Bernardo, um dos eternos “capitães” de Abril, que recordou datas e o historial da viatura que ali esteve estacionada durante os últimos anos em que o quartel funcionou. Por último, João Teixeira Leite, presidente do Município que encerrou a cerimónia, evocou os valores da liberdade e demonstrou o empenho da Autarquia em defender os valores da liberdade conquistada como o 25 de Abril, bem como relançou a questão da relocalização do Monumento a Salgueiro Maia no atual largo Infante Santo.

Estiveram igualmente presentes os vereadores do Município, Sofia Martinho e Alfredo Amante, além de representantes do Exército, presidentes das Juntas de Freguesia do Concelho, o Bispo José Traquina, Pedro Beato, vice-presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e do ICNF, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, bem como antigos militares que prestaram serviço na EPC.