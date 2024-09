Proteção Civil alerta população para o aumento do perigo de incêndio

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu um aviso sobre o aumento do perigo de incêndio rural devido às condições meteorológicas previstas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). As próximas semanas trarão tempo quente e seco, com temperaturas elevadas, humidade relativa do ar abaixo de 30% e ventos fortes do quadrante leste nas terras altas, especialmente durante a noite.

Este cenário coloca o concelho de Almeirim e restante região em risco muito elevado a máximo de incêndios rurais, com condições propícias à rápida propagação de fogos.

A ANEPC sublinha a importância de medidas preventivas, lembrando que, em dias de risco de incêndio Muito Elevado ou Máximo, é proibido: Realizar queimadas extensivas; Queimar amontoados de resíduos; Utilizar fogo para cozinhar em zonas rurais, exceto em locais autorizados; Fumigar ou desinfestar apiários; Utilizar maquinaria que possa gerar faíscas, como motosserras, rebarbadoras ou motorroçadoras.

A entidade apela ainda à população para adotar comportamentos adequados e seguir as medidas de prevenção, de acordo com a legislação em vigor, adaptando as suas atividades ao perigo de incêndio rural. É também recomendado o acompanhamento constante da evolução das condições meteorológicas e do risco de incêndio através dos sites do IPMA, ICNF e dos serviços locais de Proteção Civil e Bombeiros.

Este conjunto de medidas é essencial para minimizar o risco de incêndios e proteger as populações e o ambiente durante este período crítico.