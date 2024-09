NERSANT inicia processo gratuito de transformação digital nas empresas da região

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém – dá início, ainda este mês, ao projeto de formação Líder+Digital, com o objetivo de promover a transformação digital nas empresas da região. Este programa, inserido no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), visa capacitar líderes empresariais para enfrentar os desafios da transição digital. O primeiro grupo de formação inicia os trabalhos no dia 18 de setembro.

Com uma duração de aproximadamente 8 meses e 106 horas de formação, o Líder+Digital oferece uma abordagem completa e prática para a transformação digital nas empresas. O programa inclui 60 horas de formação base, ministrada maioritariamente à distância, focada em áreas-chave para o processo de digitalização. Para além desta formação inicial, os participantes terão ainda 46 horas dedicadas à criação e implementação de um Plano de Ação de Transformação Digital personalizado para cada participante. Durante o projeto, os formandos participam também em dois workshops temáticos, que visam reforçar o conhecimento adquirido e promover a partilha de experiências entre os participantes.

A formação no âmbito do Líder+Digital é assegurada pelo Instituto Politécnico de Tomar (IPT), o Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém (ISLA Santarém) e o Instituto Politécnico de Santarém (IPS), parceiros do projeto. O mesmo dirige-se a todos os profissionais com responsabilidades de liderança (empresários, gestores, diretores, chefes de serviços, entre outros), sendo a participação totalmente gratuita quer para o colaborador da empresa participante, quer para a empresa.

Neste momento, a NERSANT já realizou sessões de esclarecimento em Santarém e Torres Novas para dar a conhecer os objetivos e a metodologia do projeto, com a participação de diversas empresas da região que manifestaram grande interesse em participar e explorar as oportunidades que a transformação digital pode trazer para os seus negócios. Em agenda estão ainda sessões de esclarecimento em Benavente (10 de setembro), Ourém (12 de setembro), Abrantes (17 de setembro), Cartaxo (19 de setembro), Alcanena (24 de setembro), Tomar (08 de outubro), Rio Maior (10 de outubro) e Mação (15 de outubro).

De referir que a medida Líder+Digital é um programa de apoio à liderança que visa melhorar a produtividade e competitividade das organizações, reforçando as competências digitais dos gestores e quadros dirigentes, enquanto atores fundamentais da tomada de decisão estratégica e operacional das organizações. Sem custos para os participantes, a medida é financiada pelo PRR, no âmbito do investimento TD-C16-I01 – Empresas 4.0: Capacitação digital das empresas Medida 02 “Emprego+Digital 2025”. Podem participar empresas, entidades da economia social e associações empresariais.

Para mais informações sobre o projeto e como participar, as empresas interessadas podem contactar a NERSANT através da sua Direção de Formação e Qualificação, através dos contactos dfq@nersant.pt ou 249 839 505. O primeiro grupo de formação no âmbito do Líder + Digital inicia já no dia 18 de setembro, com a participação de cerca de 15 empresas.