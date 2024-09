Governo decreta um dia de luto nacional pelas vítimas dos incêndios

O Governo decretou um dia de luto nacional, na próxima sexta-feira, dia 20 de setembro, pelas vítimas dos incêndios que tem assolado o País nos últimos dias. A deliberação aprovada hoje pelo Conselho de Ministros.

O último luto nacional ocorreu no dia dia 31 de agosto passado, em homenagem aos militares da GNR que morreram num acidente com um helicóptero de combate a incêndios que amarou no rio Douro, em Lamego.

A lei das precedências do Protocolo do Estado Português determina que “o luto nacional é declarado pelo falecimento do Presidente da República, do presidente da Assembleia da República e do primeiro-ministro e, ainda, dos antigos Presidentes da República, assim como pelo falecimento de personalidade, ou ocorrência de evento, de excecional relevância”.

Nos últimos dias morreram sete pessoas nos incêndios nas regiões Norte e Centro, apesar da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil apenas contabilize cinco delas oficialmente, uma vez que duas pessoas morreram de doença súbita. Cerca de 120 pessoas ficaram feridas, dezenas de casas foram destruídas e as autoridades cortaram estradas e autoestradas.

A área ardida em Portugal continental ultrapassa os 106 mil hectares, segundo o sistema europeu Copernicus, que mostra que nas regiões Norte e Centro já arderam perto de 76 mil hectares.