Mais de cinco mil pessoas presentes na Noite Branca de Almeirim

A Noite Branca de Almeirim 2024, organizada pela Associação Movimento Palco, em colaboração com a MovAlmeirim e com o apoio do Município de Almeirim, foi um verdadeiro sucesso, atraindo cerca de cinco mil pessoas para uma noite memorável. O evento, realizado no dia 14 de setembro, ofereceu uma programação rica e variada, distribuída por quatro palcos, onde a música, o teatro, a dança e a cultura se fundiram numa experiência única.

O público foi brindado com as atuações, da reconhecida locutora da Rádio Comercial DJ Ana Isabel Arroja, que encerrou a noite com um set vibrante, e atuações igualmente marcantes da Banda FiveVox, do DJ M Simões, do DJ Cremalheira e do DJ Nuno Miguel. O evento não se limitou à música, destacando também a representação teatral da Lenda da Sopa da Pedra, a cargo do Grupo Dreamers, vários estilos de dança com a Secção de Dança da Associação 20km’s de Almeirim e Sevilhanas com o Grupo Sabor Flamenco. A noite ganhou ainda mais glamour com a Gala de Ópera, cuja organização coube ao Município de Almeirim.

Além das atrações culturais e de entretenimento, a Noite Branca de Almeirim 2024 impulsionou a economia local, com mais de 40 comerciantes a aderirem à iniciativa. As lojas mantiveram-se abertas durante o evento, proporcionando aos visitantes uma experiência de compras noturna que reforçou a importância do comércio local.

“A Associação Movimento Palco e a MovAlmeirim agradecem a todos os que participaram e tornaram esta noite tão especial. O sucesso deste evento reflete a vitalidade cultural e o dinamismo de Almeirim, com a promessa de mais novidades para o próximo ano”, destaca os organismos numa nota enviada ao nosso jornal.