O Município de Ferreira do Zêzere vai organizar durante o fim de semana de 11 a 13 de outubro, o 1º Festival Gastronómico do Ovo.

Durante este período, o Ovo será o protagonista nas ementas dos cafés, pastelarias e restaurantes aderentes, que criaram uma variedade de receitas tradicionais e/ou inovadoras, onde este ingrediente assume o papel principal.

Entre as iguarias que os visitantes poderão saborear destacam-se:

Ervilhas com ovos escalfados; Ovos à lavrador; Omeletes variadas; Taglietelle carbonara com gema de ovo e burrata; Hambúrguer de javali com ovo a cavalo; Ovos verdes; Barcas do Zêzere com ovo, entre muitas outras opções, incluindo uma vasta seleção de doces.



Paralelamente ao festival, no dia 11 de outubro, a programação cultural intermunicipal Caminhos trará ao Centro Cultural Alfredo Keil a peça de teatro “Visita”, protagonizada por Pedro Giestas. No dia seguinte, o público terá oportunidade de escutar grandes instrumentistas, no Festival Internacional de Acordeão e no dia 13 de outubro será apresentada a “Confraria do Ovo”.

É importante lembrar que Ferreira do Zêzere é reconhecida como a Capital do Ovo, com as empresas Zêzerovo e Uniovo a produzirem e comercializarem cerca de 10 milhões de ovos por semana, o que totaliza aproximadamente 520 milhões de ovos por ano.

O ovo é um alimento versátil e nutritivo, amplamente elogiado pela comunidade científica pelas suas propriedades benéficas. Além de ser uma excelente fonte de proteína, contém vitaminas e minerais essenciais para o bom funcionamento do corpo humano.

Visite Ferreira do Zêzere e delicie-se com as várias formas de saborear este alimento tão especial!

Para mais informações e detalhes, consulte o site do Município.