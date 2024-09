Imigrantes organização ação a pensar na sustentabilidade ambiental

Um grupo de imigrantes, incluindo adultos e crianças, uniu-se num gesto de cidadania ativa, recolhendo o lixo do jardim da Zona Norte Almeirim. Esta ação decorreu no dia 19 setembro e visou não só contribuir para a sustentabilidade ambiental do nosso concelho, mas também promover a integração destes cidadãos, muitas vezes alvo de preconceito.

Além disso, no dia anterior, a equipa da Proabraçar esteve em vários estabelecimentos comerciais e espaços públicos de Almeirim, distribuindo folhetos informativos em várias línguas sobre a proteção do ambiente e o respeito pelos espaços públicos. Acreditamos que a sensibilização é uma ferramenta essencial para a preservação do meio ambiente e o fortalecimento do sentimento de pertença na comunidade.