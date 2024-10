Dia da Unidade do Comando Territorial de Santarém

O Comando Territorial de Santarém encontra-se a realizar, desde o dia 16 de setembro até ao dia 19 de outubro, um conjunto de atividades de caráter militar, cultural e social alusivas às comemorações do seu 16.º aniversário, as quais irão decorrer no concelho de Torres Novas.

Estas iniciativas terão lugar em todos os quartéis do Comando Territorial de Santarém, com especial destaque no concelho de Torres Novas, e nas redes sociais, tendo em vista dar público testemunho das capacidades do Comando, com a solenidade e o brilhantismo que a tradição impõe, reforçando o prestígio e imagem da Guarda Nacional Republicana.

No âmbito das celebrações do Dia da Unidade, serão realizados os seguintes eventos, aos quais toda a população está convidada a participar ou assistir, destacando-se os seguintes:

· Seminário “Segurança – um dever de cidadania”, às 09h30, e a exposição “GNR – Tradição e Futuro”, às 12h00, ambos no dia 09 de outubro, na Galeria da Biblioteca do Município de Torres Novas;

· Cerimónia Religiosa, que decorrerá no dia 13 de outubro, às 10h00, em Fátima;

· Cerimónia Militar que decorrerá no dia 18 de outubro, às 15h30 na Av. Dr. João Martins de Azevedo – Torres Novas;

· Concerto com a Orquestra de Câmara da Guarda Nacional Republicana, que decorrerá no dia 19 de outubro, às 21h30, no Teatro Virgínia;

· Recolha de bens alimentares em todos os quartéis da GNR do Comando Territorial de Santarém, para a CÁRITAS, que decorrerá até ao dia 19 de outubro.