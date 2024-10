2.º Open AlmeirINN Padel by VOMERA reúne mais de 500 atletas em Almeirim

O 2.º Open AlmeirINN Padel by VOMERA, torneio 5.000 Federação Portuguesa de Padel, que se realizou entre os dias 16 e 20 de Outubro, reuniu mais de 500 atletas da modalidade, em Almeirim.

Segundo o clube AlmeirINN Padel, organizador do evento, as inscrições superaram o limite de duplas permitido, tendo sido realizada uma parceria com o clube Wow Padel para a utilização de mais dois campos, permitindo assim que todas as duplas pudessem entrar nos quadros. No total, o torneio teve 516 jogadores inscritos e os pavilhões na Zona Industrial de Almeirim encheram durante estes cinco dias de Padel ao mais alto nível.

Para além de grandes jogos dos melhores atletas nacionais, o público marcou presença em força ao longo dos dias da competição, o que deixou os atletas agradecidos pelo ambiente incrível que se proporcionou.

A afluência de público foi grande para assistir aos aos jogos de alguns dos melhores atletas nacionais

Os grandes vencedores do 2.º Open AlmeirINN Padel by VOMERA foram Ricardo Martins e Afonso Fazendeiro, na categoria M1, e Flor Berraz e Cláudia Gaspar, na categoria de F1.

Resultados:

M1

Ricardo Martins / Afonso Fazendeiro

Vasco Mensurado / Plínio Ferrão

F1

Flor Berraz / Cláudia Gaspar

Carina Filipa Costa / Maria Van Zeller Garin

M2

Gabriel Basso / Zé Maria Grilo

Francisco Menezes / Francisco Aragão Dias

F2

Margarida Barros / Bárbara Rosário

Karin Marlies / Madalena Dotti

M3

Pedro Santos / Stijn

Rui Lopes / Rycardo Subtil

F3

Beatriz Pereira Fernandes / Inês Monteiro Ferreira

Filipa Silva / Frederica Cristo

M4

Bernardo Ferreira / Rafael Carvalho

Diogo Camponês / Miguel Pimpão

F4

Rita Sequeira / Andreia Alves

Ana Duarte / Beatriz Santos

MX4

Madalena Chicau / Tomás Sedas

Filipa Jourdan / José Pena

M5

Edgar Subtil / Luis Vicente

João Ramos / Gonçalo P. Dias

F5

Carolina Marques / Joana Silva

Catarina Coelho / Sofia Pavia Saraiva

M6

João Branco / Hugo Bonacho

Olivier Novo / Hugo Freire

F6

Helena Alves / Carla Sofia Saturnino Batista

Diana da Silva Ferreira / Inês Santos