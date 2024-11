Sopa da Pedra confecionada em sete cidades para ajudar quem mais precisa

A Confraria Gastronómica de Almeirim (CGA) vai realizar uma ação de cariz solidário, no próximo dia 7 de dezembro, com o objetivo de ajudar quem mais precisa. A CGA irá confecionar, simultaneamente, a Sopa da Pedra em sete cidades de norte a sul de Portugal, que terá como destino a ajuda alimentar a instituições locais que a distribuirão pelos seus utentes.

Segundo Luís Manso, Grão-Confrade da CGA, na base desta ação está a solidariedade “como a existente na lenda do frade, onde os lavradores cederam os ingredientes necessários para este fazer a sopa e matar/saciar a fome. Esta ação visa retribuir, dar/ofertar a tão reputada sopa a pessoas carenciadas/necessitadas”.

“Sendo a nossa cidade uma das capitais gastronómicas de Portugal, vem hoje e desta forma a Confraria Gastronómica de Almeirim retribuir com tão reputada sopa”, adianta.

Para levar a bom porto a ação solidária, a CGA vai contar com o auxílio auxílio de outras confrarias portuguesas, que participarão na organização local, fazendo a ponte com as instituições parceiras que irão receber e distribuir a sopa.

Participam nesta ação: Albufeira – Confraria dos Gastrónomos do Algarve; Évora – Confraria Gastronómica do Alentejo; Amadora – Confraria Gastronómica da Amadora; Almeirim – Confraria Gastronómica de Almeirim; Coimbra – Confraria do Arroz Doce; Estarreja – Confraria do Cultivo do Arroz de Estarreja e Valadares – Confraria da Pedra.

A Confraria Gastronómica de Almeirim conta ainda com o contributo de outros voluntários que abraçam esta causa e que da entrega das sopas, ao descascar das batatas, são um ingrediente fundamental desta Sopa da Pedra Solidária.

A organização pede ainda ajuda através de “patrocínios, doações, voluntariado ou outras” e deixam ainda a indicação que procura, no imediato, ingredientes para a Sopa da Pedra, um(s) produto(s) alimentar(es) que possa(m) complementar nutritivamente a nossa ação e a criação de um kit oferta para os voluntários em que consiste num saco, uma faca para o descasque e corte dos enchidos e um avental (estimamos 150 kits).