Movimento de utentes pede investimento na EN118 ao presidente da Assembleia da República

O Movimento de Utentes dos Serviços Públicos do Distrito de Santarém. (MUSPDS) remeteu presidente da Assembleia da República uma proposta com vários investimentos, incluindo a requalificação da Estrada Nacional 118, pedindo que os mesmos sejam incluídos no próximo Orçamento do Estado.

Em comunicado, o MUSPDS propõe investimentos como a construção de uma nova ponte na Chamusca, a requalificação da Estrada Nacional 118, um novo acesso à A1 a norte do concelho de Santarém e a eliminação das portagens da A15.

Também no setor da saúde, o o movimento defende a aquisição de um robot cirúrgico e a criação de urgências básicas nos concelhos de Coruche e Ourém e, na área dos transportes, o reforço dos serviços de passageiros da CP a partir de Tomar e Abrantes para a Linha do Norte em direção a Lisboa.

O movimento considera que estes investimentos são necessários “para a melhoria da qualidade de vida das populações do distrito de Santarém” e enviou as principais reivindicações para o presidente da Assembleia da República e para os grupos parlamentares.