ADCR Paço dos Negros cumpre mais dois jogos à porta fechada

A Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Paço dos Negros vai cumprir dois jogos à porta fechada no dia 19 de janeiro e no dia 23 de fevereiro, na sequência dos desacatos nas bancadas no final da partida com o Marinhais, na 1ª jornada do Campeonato Distrital da 2ª divisão da AFS.

Inicialmente, o Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém da AFS puniu o clube pacense com um jogo à porta fechada e uma multa de 250 euros. Na comunicação oficial emitida esta segunda-feira, dia 16 de dezembro, o CA indica que o clube terá de cumprir mais dois jogos à porta fechada. O primeiro será na receção ao Rio Maior, no dia 19 de janeiro e o segundo terá de ser cumprido na receção ao Rebocho, no dia 23 de fevereiro.

Nesta partida, o Paço dos Negros foi derrotado por 1-2 frente ao Marinhais, com o golo dos pacenses a ser apontado por Ricardo Pereira. Perto do final, o jogo viria a ser marcado por uma interrupção, de vários minutos, por desacatos nas bancadas, situação que obrigou à intervenção da GNR.

A decisão da realização de dois jogos à porta fechada pelo Paço do Negros é o resultado do processo disciplinar que apurou todas as circunstâncias da partida.