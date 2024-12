ULS Lezíria implementa Sistema de Cuidados de Saúde pioneiro em Portugal

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) iniciou, esta quinta-feira, 12 de dezembro, a implementação do Sistema de Cuidados de Saúde (S3), uma inovadora solução tecnológica desenvolvida pela SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, centralizada no utente, projetada para otimizar a eficiência, a integração de cuidados e a modernidade dos processos internos das ULS e de outras entidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O projeto-piloto teve início no Serviço de Urgência, com planos de expansão gradual em 2025 para outras áreas da instituição, visando transformar e otimizar os processos de atendimento e gestão de saúde.

Este marco foi assinalado com uma cerimónia realizada no Auditório do Hospital Distrital de Santarém. A abertura contou com as intervenções de Tatiana Silvestre, presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria, Sandra Cavaca, presidente do Conselho de Administração da SPMS, e de João Teixeira Leite, presidente da Câmara Municipal de Santarém.

“A ULS Lezíria é a primeira a avançar com esta solução, o que demonstra a nossa constante disponibilidade para implementar projetos inovadores em parceria com o Ministério da Saúde”, afirmou a presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria, lembrando que o Hospital Distrital de Santarém foi pioneiro também na implementação do SONHO v2, em 2013.

“Agradeço à equipa do Serviço de Gestão de Tecnologias da Informação, liderada pelo Dr. Pedro Teixeira, cujo empenho foi fundamental para este marco, assim como à SPMS pelo apoio inestimável. Este é um momento histórico para a ULS Lezíria”, sublinhou Tatiana Silvestre.

Por sua vez, Sandra Cavaca, presidente da SPMS, destacou o impacto estratégico do S3 para o SNS: “Cumprimos hoje o desígnio de tornar o SNS mais digital e integrado, com o apoio do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O S3 é uma plataforma inteligente, integrada e intuitiva, que revoluciona a gestão clínica e administrativa, garantindo a partilha eficaz de dados e maior eficiência nos serviços de saúde. Agradeço à ULS Lezíria por abraçar este projeto-piloto”, afirmou.

O presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite, reforçou a importância da colaboração entre as entidades locais e o SNS: “A Câmara Municipal de Santarém está totalmente disponível para apoiar iniciativas que promovam melhorias nos cuidados de saúde prestados à nossa população. Este projeto reflete o compromisso de trabalharmos em equipa para alcançar objetivos comuns.”

Rui Santos, diretor dos Sistemas de Cuidados de Saúde dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, contextualizou a evolução tecnológica no setor: “Desde o SONHO v1, implementado em 1999, até ao S3, percorremos um longo caminho. Esta nova solução consolida seis sistemas numa única plataforma, promovendo uma gestão integrada e inteligente do utente, com recursos como automação de tarefas e inteligência artificial.”

Pedro Teixeira, diretor do Serviço de Gestão de Tecnologias da Informação da ULS Lezíria, expressou o orgulho pela participação no projeto: “Começamos pela Urgência, mas não queremos parar por aqui. Este é mais um passo no caminho de inovação que a ULS Lezíria tem trilhado, e estamos prontos para continuar.”

Após a cerimónia, os participantes visitaram o Serviço de Urgência para acompanhar a operação inicial do S3.

Além dos restantes membros do Conselho de Administração, marcaram presença no evento Alfredo Amante, vereador da Câmara Municipal de Santarém com o pelouro da Saúde, Diogo Gomes, diretor de Comunicação da SPMS, entre outros representantes institucionais.

Com o S3, a ULS Lezíria reafirma o seu compromisso com a excelência e a inovação, colocando a tecnologia ao serviço dos utentes e do SNS.