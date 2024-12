Homenagem: Pedro Ribeiro e Paulo Caetano já podem jogar andebol

A secção de andebol dos 20 kms de Almeirim decidiu, no final do 9.ª Torneio Sopa da Pedra, homenagear Pedro Ribeiro e Paulo Caetano com a entrega de duas bolas de andebol.



Os dois autarcas estão a terminar o ciclo de 12 anos como presidente e vereador com o pelouro do desporto.

“No final do Torneio de andebol recebi esta oferta. Este foi o meu último torneio da Sopa da Pedra enquanto Presidente de Câmara. Quando começámos com esta aventura jamais pensei que chegaríamos aqui, com cerca de 50 equipas e perto de 800 atletas. A todos um obrigado. Pelo trabalho e pela prenda”.