Almeirinense TV na história do concelho

A ALMEIRINENSE TV juntou-se à Câmara Municipal de Almeirim e transmitiu em direto, no dia 14 dezembro, a atribuição dos prémios Dr. António Claudio aos melhores alunos do concelho.



O evento decorreu no renovado IVV e serviu como “ante-estreia”.



O novo espaço tem um auditório com mais de 500 lugares, onde decorreu a cerimónia, e mais dois espaços no rés do chão.



Em 2025 devem começar os espetáculos e deve ainda ter lugar a cerimónia de inauguração.