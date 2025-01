Concertos e teatro na agenda cultural de janeiro em Almeirim

O ano cultural em Almeirim inicia com concertos de ano novo e teatro de revista no Cine Teatro de Almeirim e no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim.

O Essemble de São Bernardo traz o primeiro concerto da temporada no dia 11 de janeiro, pelas 21h30, no Cine Teatro de Almeirim. O projeto traz o espetáculo “O brilho de Zarzuela – Grandes Concertos da Zarzuela” com a direção musical do maestro Nuno Margarido Lopes.

O Ensemble São Bernardo uma formação variável, desde quarteto de cantores com piano a coro de média dimensão com conjunto de outros instrumentos. O Ensemble São Bernardo conta com concertos já realizados por todos o país e apresenta um largo espetro de repertório em diferentes estilos, dos quais se destacam os programas de música sacra, Jazz, coros da Broadway, Zarzuela, Pop ou coros de Ópera.

De entre as obras já interpretadas pelo grupo, destacam-se o Requiem de Fauré, o Gloria de Vivaldi e o Magnificat em Talha Dourada de Eurico Carrapatoso. O espetáculo tem o preço geral de cinco euros.

O segundo momento musical está a cargo do Grupo de Serenatas Sinfonias ao Luar, que se apresenta em concerto no dia 17 de janeiro, pelas 21h30, no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim, com entradas livres.

O Grupo de Serenatas Sinfonias ao Luar apresenta um repertório constituído exclusivamente por serenatas, abrangendo temas conhecidos de tunas académicas, canções de autores de renome, ambos com arranjos musicais criados pelo Prof Filipe Silva, e por temas originais, a maioria dos quais da autoria de um dos seus elementos, o maestro José Balegas.



O final do mês está a cargo da peça de teatro “Cama para 4”, com o atores Carlos Cunha, Erika Mota, Carla Janeiro e David Carronha. O espetáculo está agendado para o dia 31 de janeiro, pelas 21h30, com o bilhete geral a 14 euros.

A peça fala sobre um casal que compra “a casa dos seus sonhos e no dia que faz a mudança descobre que a mesma casa foi também vendida a um outro casal, que se muda também no mesmo dia!”

“Então, aquilo que era suposto ser um dia de sonho, torna-se num verdadeiro pesadelo, sem fim à vista, pois ninguém parece querer abdicar dos seus direitos. Assim, dá-se início a um reboliço para chegar à conclusão… que teima não chegar. E, enquanto isso, uma casa que era para dois passar a ter… uma cama para 4”, pode ler-se na descrição do espetáculo.

A peça tem a autoria de Roberto Pereira e é promovida pela Carlos Cunha produções.

​