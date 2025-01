“Os Los Invictus é um projeto que me tem feito sentir muito realizada”

Filipa Canavilhas tem 20 anos. Gosta de musicais e aprecia diversos estilos musicais, desde o pop, ao fado, funk, e mais recentemente, através dos Los Invictus, criou uma paixão pelo flamenco. Filipa está a fazer a licenciatura em Optometria e Ciências da Visão na Universidade da Beira Interior.

Como e quando surgiu o gosto pela música?

O gosto pela música vem desde pequenina, a minha avó sempre me incutiu o gosto pela música ao cantar para mim o dia inteiro. Cantava-me músicas do rancho, músicas infantis e músicas de que ela gostava. Ainda há pouco tempo contou-me histórias de quando eu dava concertos às plantas, no quintal dela, com uma vassoura a servir de microfone. A partir do gosto pela música que a minha avó fez crescer em mim, tornei-me vocalista da Escola de Folclore da Casa do Povo de Almeirim, onde tive a ajuda do senhor Firmino para me tornar grande parte da pessoa que sou hoje enquanto vocalista.

Quais foram as maiores influências?

Penso que as maiores influências que tive na música foram, para além da minha avó e do senhor Firmino, artistas estrangeiras. Sempre gostei muito de cantar em inglês, ouvia Britney Spears e, até recentemente, uma “girls band” Little Mix. De cantoras portuguesas, uma das que mais ouvi terá sido a Rita Guerra, por influência do meu pai.

Tem feito formação musical?

Não, nunca fiz uma formação musical e, atualmente, não faço. Tudo o que aprendi até hoje foi com ajuda do senhor Firmino, dos 4 aos 15/16 anos, que foi a altura em que fui vocalista da Escola de Folclore da Casa do Povo de Almeirim. Também aprendi muito a ouvir as artistas que gostava e a ver vídeos de professores de canto, em inglês.

Gostavas de um dia viver da música?

Sim, desde pequena que é um dos meus grandes sonhos, poder viver da música. Mas como o meu pai sempre me disse, viver da música é difícil, então a minha prioridade é a minha licenciatura. Como é óbvio a licenciatura não me impede de viver o meu gosto pela música e por essa razão tenho aproveitado ao máximo cada concerto que tenho.

Em que projeto ou projetos estás agora envolvida?

Atualmente, estou em dois projetos musicais, os Fivevox e os Los Invictus, mas, para além da música, danço folclore no Rancho Folclórico da Casa do Povo de Almeirim.

Os Los Invictus têm tido muitos concertos? Está a correr bem?

Sim, neste momento contamos com mais de 30 concertos este ano e um prémio de canção mais popular online da 3ª edição do Festival Nacional da Canção Rural. Parece-me que está a correr bastante bem, graças a deus e ao nosso esforço. É um projeto que me tem feito sentir muito realizada, felizmente.