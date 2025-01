Coro da Imaculada Conceição de Almeirim na cerimónia dos 700 anos da morte do rei D. Dinis

A assinalar os 700 anos da morte do rei D. Dinis, o Coro da Imaculada Conceição, de Almeirim, participou na tarde deste sábado, dia 4 de janeiro, nas cerimónias de exéquias fúnebres que tiveram lugar no Mosteiro de São Dinis e São Bernardo de Odivelas, em Odivelas.

A convite da Câmara Municipal de Odivelas e da Casa Real Portuguesa, organizadoras das cerimónias, o Coro de Almeirim cantou e encantou com as peças musicais Levanta-te Jerusalém, Kyrie Orbis factor, Salmo – Virão adorar-Vos Senhor, todos os povos, todos os povos da terra, Aleluia de Taize, Jesus Rei admirável, Santo de Schubert, Pai Nosso de M. Silva , Corpo de Deus de Madureira, Comunhão – Vinde Benditos de meu pai, Acção de graças- Ó luz de Deus, ó doce luz e o final com Ave Maris Stella.

As cerimónias tiveram início às 15h00 com a Guarda de Honra junto ao túmulo de D. Dinis, seguindo-se o Memorial Historiográfico e a Missa Solene presidida pelo Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério. Depois, seguiu-se o Rito Exequial e Deposição de Flores, a Veneração das Relíquias da rainha Santa Isabel, encerrando as cerimónias o Coro da Imaculada Conceição.

Recorde que, o túmulo de D. Dinis foi aberto pela segunda vez a 9 de outubro de 2019, a primeira foi em 1938, num processo de conservação e requalificação, tendo sido feitas descobertas como a espada com que o rei foi enterrado, o manto e algumas vestes do monarca, alguns destes objetos ainda se encontram em estudo laboratorial. O túmulo foi encerrado em junho de 2023. O Rei Lavrador, ou o Trovador como também ficou conhecido, foi o sexto rei português com um reinado longo para a época de 46 anos. Morreu em Santarém, a 7 de janeiro de 1325, aos 64 anos de idade e, por vontade própria, foi sepultado no Mosteiro Cisterciense de Odivelas.