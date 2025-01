Humorista brasileiro Raphael Ghanem no dia 21 de março em Santarém

O humorista brasileiro Raphael Ghanem traz a Portugal o seu espetáculo de Stand up Comedy, intitulado “Se É Que Você Me Entende”. O artista promete trazer no dia 21 de março, ao Centro Nacional de Exposições de Santarém, uma noite repleta de humor e reflexões sobre o quotidiano.

“Se É Que Você Me Entende” é um espectáculo totalmente autoral, onde Raphael apresenta um espectáculo de comédia “de cara limpa”, sem o auxílio de figurinos, perucas ou adereços. Com a duração de 1h40min, o espectáculo partilha histórias de vida e análises sobre relacionamentos, além de causas que ressoam no dia a dia de todos. Durante a apresentação, o humorista proporciona um ponto de vista exagerado e cómico sobre situações quotidianas, garantindo uma experiência de entretenimento única e divertida.

Raphael Ghanem, carioca de 34 anos, iniciou a sua trajetória artística aos 14 anos na Academia Nacional de Atores, onde fez cursos de TV, teatro e cinema. A sua formação continuou no teatro Tablado de Maria Clara Machado, onde praticou improvisação livre durante nove anos, aprendendo com grandes mestres. Em 2007, Raphael estudou na Casa das Artes de Laranjeiras e especializou-se em dobragem com Mayra Góes, além de se aprofundar nas técnicas de Comédia Dell’arte e improvisação.

Desde 2009, Raphael Ghanem destacou-se nos palcos brasileiros com o seu humor afiado e carismático. Na sua carreira, tem-se apresentado em todas as capitais do Brasil com salas completamente esgotadas, tornando-se num fenómeno no seu país.

Além da carreira no Stand up Comedy, Raphael tem uma vasta experiência na televisão, onde atuou em programas e novelas como “Malhação” e “Verdades Secretas” da TV Globo, “220 Volts” e “De Volta pra Pista” do Multishow, e no filme “Outono” da Amazon, além da série “B.O.” da Netflix.

Bilhetes disponíveis aqui.