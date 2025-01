Jovens diplomados da EPVT partem para estágios em hotéis de luxo na Europa

A Escola Profissional do Vale do Tejo (EPVT) continua a expandir as oportunidades internacionais para os seus alunos e recém-diplomados através do programa Erasmus+. No início de janeiro de 2025, seis jovens partirão para estágios de seis meses em hotéis de cinco estrelas em Malta e Espanha, no âmbito das mobilidades Erasmus Pro.

No dia 7 de janeiro, Dinis, Técnico de Cozinha/Pastelaria, e Luana, Técnica de Restaurante/Bar, vão iniciar os estágios no Hotel Alhambra Palace, em Granada. No dia seguinte, Sofia e Bernardo, Técnicos de Cozinha/Pastelaria, juntamente com David e Daniela, Técnicos de Turismo, viajam para St. Julian’s, Malta, onde irão estagiar nos hotéis Corinthia e Radisson Blu.

Estes jovens demonstram grande entusiasmo e expectativas elevadas quanto às aprendizagens que irão adquirir, reconhecendo as portas que estas experiências internacionais podem abrir para o seu futuro profissional. Em vídeos partilhados antes da partida, expressaram a sua alegria e motivação para embarcar nesta aventura.

A EPVT tem uma história consolidada de participação em projetos Erasmus+, proporcionando aos seus alunos e staff experiências internacionais enriquecedoras. No ano letivo 2022/2023, a escola promoveu mobilidades para países como Dinamarca, Itália e Espanha, abrangendo tanto alunos em estágios curriculares de curta duração como recém-diplomados em mobilidades de longa duração (Erasmus Pro). Além disso, foram realizadas mobilidades de staff para países como Finlândia e França, fomentando a troca de boas práticas e o desenvolvimento profissional.

A EPVT orgulha-se “de continuar a proporcionar estas experiências internacionais, reconhecendo o valor acrescentado que representam para a formação dos seus alunos e para a comunidade escolar. Estão ainda a se5r preparadas, para este ano letivo, nove mobilidades de curta duração e duas mobilidades de staff, reforçando o compromisso da escola com a internacionalização e a excelência educativa.”